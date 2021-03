Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Reporté / Daniil Trifonov Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Reporté / Daniil Trifonov Halle aux Grains, 26 mars 2021-26 mars 2021, Toulouse. Reporté / Daniil Trifonov

Halle aux Grains, le vendredi 26 mars à 20:00

**Le concert du 26 mars 2021 de Daniil Trifonov sera reporté au mercredi 9 juin 2021.** **Les billets en votre possession restent valables pour la date de report. Il n’est donc pas nécessaire d’en rééditer de nouveaux.** ### Les Grands Interprètes _« Il possède tout, et plus encore »_ a dit de lui Martha Argerich qui l’a découvert au Concours Chopin de Varsovie en 2011. Puissance et mystère, grâce, intelligence, charme, naturel, perfection, les mots rendent les armes face au piano de Daniil Trifonov qui a mis dans sa poche Szymanowski, Weber et Brahms. ![]() ### Programme * Szymanowski : _Sonate pour piano n°3, opus 36_

* Weber : _Sonate pour piano n°1, en ut majeur, opus 24_

* Brahms : _Sonate en fa mineur, opus 5_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/daniil-trifonov/) //www.youtube.com/embed/kAPEvEIENGo

De 20 € à 64 €

De 20 € à 64 €

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T20:00:00 2021-03-26T21:59:00

