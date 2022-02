Reporté : Concert Steve’n’seagulls + Guests Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Reporté : Concert Steve’n’seagulls + Guests Romans-sur-Isère, 1 octobre 2022, Romans-sur-Isère. Reporté : Concert Steve’n’seagulls + Guests Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

2022-10-01 – 2022-10-29 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère EUR 14 Pour des raison indépendantes de notre volonté, ce concert est reporté à octobre 2022 !!!!

Si vous avez réservé des places, vous pouvez vous faire rembourser en écrivant à Véronique : accueilbilletterie@lacordo.com +33 4 75 02 00 40 https://www.lacordo.com/ Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

