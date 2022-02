REPORTE : Concert d’Hugues Aufray Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

REPORTE : Concert d'Hugues Aufray Avermes, 13 mars 2022, Avermes.

2022-03-13

Avermes Allier L’ETERNEL RETOUR

Véritable troubadour des temps modernes, Hugues Aufray a su toucher avec ses chansons le cœur d’un immense public. Vente des billets à l’office de tourisme. info@moulins-expo.fr http://www.parcmoulinsexpo.fr/ Parc des expositions – Avenue des Isles Moulins Congrès Expo Avermes

