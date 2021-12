Chanas Chanas Chanas, Isère REPORTE : Concert de Noel Chanas Chanas Catégories d’évènement: Chanas

Isère

REPORTE : Concert de Noel Chanas, 18 décembre 2021, Chanas. REPORTE : Concert de Noel Rue de l’église Eglise de Chanas Chanas

2021-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-18 Rue de l’église Eglise de Chanas

Chanas Isère Chanas L’ensemble d’une quarantaine de Choristes vous invite à vivre en musique l’enchantement de cette période de Noël avec un programme à capella à 4 voix mêlant beaux chants de chez nous et du monde, gospels et musique traditionnels. lachanasiennechorale@orange.fr +33 4 74 84 31 93 Rue de l’église Eglise de Chanas Chanas

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Détails Catégories d’évènement: Chanas, Isère Autres Lieu Chanas Adresse Rue de l'église Eglise de Chanas Ville Chanas lieuville Rue de l'église Eglise de Chanas Chanas