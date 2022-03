[REPORTÉ] Concert : Daniel Lévi Amiens, 3 avril 2022, Amiens.

[REPORTÉ] Concert : Daniel Lévi Amiens

2022-04-03 – 2022-04-03

Amiens Somme

Celui qui offre à chaque note de musique le pouvoir de raconter une histoire. Celui pour qui donner est aussi important que recevoir. Car généreux, il l’est, incontestablement.

Dans les années 2000, son interprétation magistrale du rôle de Moïse dans la comédie musicale “Les Dix Commandements” le révèle au grand public.

Combien de bandes son de vie “L’Envie d’aimer” a t’elle accompagnée ? Des millions. Depuis, Daniel Levi a su tracer sa route. Au fil de sa vie, au gré de ses envies.

Album ou scène, chaque rendez-vous avec son public est un moment magique. Le 12 février 2021, il sort son 7e opus « Grâce à toi » réalisé intégralement pendant la période de confinement. Il y chante l’amour et la reconnaissance. Celle envers la Vie, envers sa femme et sa famille, envers son public…

Après le succès de ses scènes en France et à l’étranger, Daniel Levi repart en tournée dans toute la France, en Belgique et au Canada. Un nouveau spectacle accompagné par cinq musiciens de talent (Fifi Chayeb, Bruno Caviglia, Franck Taieb, Juan Vicente Abardonado, Leelou) au cours duquel il présentera sur scène un florilège de ses succès intemporels (L’envie d’aimer…) ainsi que les titres de son nouvel album, « Grâce à toi ». Un voyage unique riche en émotions à ne pas manquer !

+33 3 22 47 29 00 http://www.nuitsdartistes.com/

Amiens

