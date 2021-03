REPORTÉ – Concert – Ahmed Mouici, Fred Chapelier et son groupe, 3 avril 2021-3 avril 2021, Moëlan-sur-Mer.

REPORTÉ – Concert – Ahmed Mouici, Fred Chapelier et son groupe 2021-04-03 21:00:00 – 2021-04-03 Rue de Pont Ar Laer Centre culturel Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère

Concert reporté à cause des conditions sanitaires.

Après avoir obtenu deux Victoires de la Musique avec le groupe Pow Wow, puis une 3e en incarnant Ramsès dans la comédie musicale « Les 10 commandements », Ahmed Mouici revient, en quintet avec Fred Chapellier et ses musiciens, à ses styles préférés : le blues, la soul et le rock’n’roll.

En parallèle de sa propre carrière, Fred joue fréquemment avec ses amis Jacques Dutronc, Les Vieilles Canailles, Buddy Whittington ou encore Neal Black et Billy Price.

Il est très apprécié aux États-Unis où il enregistre et se produit régulièrement avec son ami Billy Price.

