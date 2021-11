REPORTÉ – CIRQUE DU SOLEIL – CORTEO Pérols, 4 novembre 2021, Pérols.

REPORTÉ – CIRQUE DU SOLEIL – CORTEO Pérols

2021-11-04 – 2021-11-07

Pérols 34470

EUR 51 51 Report en court – date communiquée prochainement

Ne manquez pas le show “Corteo” par le Cirque du Soleil du 04 au 07 novembre 2021 à la Sud de France Arena !

►Corteo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.

Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Montpellier.

+33 4 67 17 67 17

Report en court – date communiquée prochainement

Pérols

dernière mise à jour : 2021-10-27 par