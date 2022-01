REPORTÉ – C KOI TON STYLE Chambray-lès-Tours, 25 février 2022, Chambray-lès-Tours.

REPORTÉ – C KOI TON STYLE Chambray-lès-Tours

2022-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-25 21:10:00 21:10:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

11.1 EUR « La Grosse Install » comme à son habitude, se retrouve dans son local de répétition, mais aujourd’hui… les musiciens ont oublié quelque chose d’important! Ils ont un concert le soir même… Une course contre la montre s’engage alors pour créer des morceaux en englobant les envies musicales de chacun.

C’est à travers un spectacle poétique et humoristique que les membres de cette formation donnent à voir le processus de création. Un creuset de styles musicaux ou chaque personnalité et chaque courant musical a son importance afin que tout le monde trouve sa place dans le groupe. Une belle métaphore de la vie en société.

Le spectacle s’ouvrira par une représentation des classes de CM1 et CM2 des écoles Claude Chappe et Jean Moulin. À partir de 8 ans.

Reporté à une date ultérieure.

+33 2 47 48 45 82 https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr/

Chambray-lès-Tours

