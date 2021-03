Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000, Saint-Brieuc [REPORTÉ] Ballet et Orchestre Opéra national de Russie – Le Lac des Cygnes Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22000

Saint-Brieuc

[REPORTÉ] Ballet et Orchestre Opéra national de Russie – Le Lac des Cygnes, 13 avril 2021-13 avril 2021, Saint-Brieuc. [REPORTÉ] Ballet et Orchestre Opéra national de Russie – Le Lac des Cygnes 2021-04-13 20:00:00 – 2021-04-13 Hermione Brézillet

Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc [Reporté au 29/06/21] Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2020 pour une grande tournée en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe présentera cet intemporel chef-d’oeuvre classique. Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ? Contact PMR : 01 55 12 00 00 http://www.saintbrieucexpocongres.com/ [Reporté au 29/06/21] Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2020 pour une grande tournée en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe présentera cet intemporel chef-d’oeuvre classique. Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ? Contact PMR : 01 55 12 00 00

Détails Catégories d’évènement: 22000, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Hermione Brézillet Ville Saint-Brieuc