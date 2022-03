REPORTE AU 7 AVRIL 2023 – SOY DE CUBA – VIVA LA VIDA Béziers, 4 mars 2022, Béziers.

REPORTE AU 7 AVRIL 2023 – SOY DE CUBA – VIVA LA VIDA Béziers

2022-03-04 – 2022-03-04

Béziers Hérault

///Attention, ce spectacle est reporté au 7 avril 2023///

Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Les demandes de remboursement sont acceptées jusqu’au 4 juin 2022, merci de vous rapprocher de votre point de vente.

“Viva la vida”, c’est l’histoire de l’incroyable destin d’Ayala et d’OR scar, deux étoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie. Elle est danseuse cubaine hors-pair, lui est un boxeur d’une élégance d’exception, tout semble les opposer sauf peut-être la salsa…et l’amour!

Des mythiques salles de boxe de La Havane jusqu’à la manufacture de cigares où l’on pousse les tables le soir pour faire place à la musique et à la danse de la “Compañı́a Mango Tabaco”, laissez vous emporter dans une comédie musicale en forme de voyage inoubliable avec nos virtuoses cubains parmi les meilleurs musiciens et danseurs de leur île.

Billetterie dans nos Offices de Tourisme Béziers Centre Historique et Valras-Plage et dans les points de vente habituels.

+33 4 67 36 76 76

Béziers

