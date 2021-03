REPORTE AU 3 FEVRIER 2022 – MICHAEL GREGORIO – L’ODYSEE DE LA VOIX, 2 avril 2021-2 avril 2021, Béziers.

REPORTE AU 3 FEVRIER 2022 – MICHAEL GREGORIO – L’ODYSEE DE LA VOIX 2021-04-02 – 2021-04-02

Béziers 34500

///Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles, cet événement est reporté au 2 février 2022///

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec un nouveau spectacle.

Locations dans vos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec un nouveau spectacle.

Locations dans vos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

+33 4 99 41 36 36

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec un nouveau spectacle.

Locations dans vos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

///Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles, cet événement est reporté au 2 février 2022///

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec un nouveau spectacle.

Locations dans vos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

ZZ