REPORTE AU 1ER AVRIL 2022 – LAURIE PERET – SPECTACLE ALIMENTAIRE…EN ATTENDANT LA PENSION, 24 avril 2021-24 avril 2021, Béziers.

Béziers Hérault

///Attention, en raison des mesures sanitaires actuelles, cet événement est reporté au 1er avril 2022///

Laurie est aussi bien comédienne, chanteuse que auteure. Issue de l’improvisation (école de Trappes) elle enchaine les projets en jonglant entre ces 3 disciplines : chanteuse (Mozart l’Opéra Rock) et auteure (pour Canal + repérages). Elle trouve enfin le moyen de réunir ses trois casquettes : un one woman show musical

Laurie vous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête.

Locations dans nos Offices de Tourisme de Béziers Centre Historique et Valras-Plage, ainsi que dans les points de vente habituels.

+33 4 99 41 36 36

