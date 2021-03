REPORTÉ – Ala.ni + Mårcelle Le Metronum, 18 mars 2021-18 mars 2021, Toulouse.

REPORTÉ – Ala.ni + Mårcelle

Le Metronum, le jeudi 18 mars à 20:00

**Cher public,**

**Dans le respect des directives gouvernementales, le concert d’ALA.NI + Mårcelle va être reporté. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date dès que possible. Merci pour votre compréhension.**

**Billetterie : les billets datant du 18 mars 2021 ont été remboursés et ne sont plus valables.**

**Au plaisir de vous retrouver !**

**—**

ALA.NI

——

_[NEO SOUL]_

Embarquer avec la Londonienne d’origine caribéenne [ALA.NI](https://www.facebook.com/alaniofficial), c’est voyager aux confins d’une voix unique, pétrie d’émotion et de grâce, comme hors du temps. Après un premier album salué par la critique (You and I, 2016), « la plus belle voix soul du moment » (France Inter) sort en début d’année ACCA, un deuxième opus qu’elle a entièrement réalisé a cappella, écrit, produit et arrangé. Choriste de Mary J. Blige à ses débuts, la petite protégée de Damon Albarn (chanteur lead de Gorillaz) offre un talent brut, composant avec la spontanéité, un appétit de vivre débordant et un sens aigu de l’engagement (cf. sa mise en musique du poème « Lament for Emmett Till » de la féministe Claudia Jones).

[https://www.youtube.com/watch?v=Azq2rf9aTWA&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=Azq2rf9aTWA&feature=emb_title)

Mårcelle

——–

_[RNB ALTERNATIF]_

En ouverture, [Mårcelle](https://www.facebook.com/marcelllemusic/), comprenez la Toulousaine Gaëlle Blanchard, chanteuse lead de The Roach, qui présente son nouveau projet solo, un r’n’b alternatif, vissé au présent, engagé et sincère, pour la première fois.

Un avant-goût de ce qui vous attend : [[https://www.facebook.com/marcelllemusic/videos/131666541827216](https://www.facebook.com/marcelllemusic/videos/131666541827216)](https://www.facebook.com/marcelllemusic/videos/131666541827216)

—

**Billetterie :** [[https://metronum.festik.net/alani-marcelle/1](https://metronum.festik.net/alani-marcelle/1)](https://metronum.festik.net/alani-marcelle/1)

**12€ / 16€** (Gratuit pour les moins de 12 ans)

_Concert assis, en grande salle._

_Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur._

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord



