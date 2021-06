Reporté _ I Muvrini en concert Atlantia palais des congrès, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, La baule.

Reporté _ I Muvrini en concert

Atlantia palais des congrès, le dimanche 24 octobre à 18:00

Les billets initialement achetés restent valables pour ces dates de report (même lieu, même placement). **Attention : pour certaines dates, les horaires ont changé.** Toutefois, les personnes ne pouvant pas assister à la nouvelle date sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour se faire rembourser leur billet. Date limite de reboursement : 8 octobre 2020. Cheyenne Productions en accord avec AGFB présente I MUVRINI I Muvrini est un groupe français de musique corse créé par les frères Alain et Jean-François Bernardini à la fin des années 1970. Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous l’avons voulu «_ lumière et résistance _». Ce n’est pas un retour, c’est un envol ! On a souvent demandé à I MUVRINI s’il chante la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle il répond mieux que jamais qu’il chante la colère, l’espoir, l’amour et ne sait toujours pas si cela relève de la modernité ou de la tradition. I MUVRINI parle au Monde et à chacun de nous : _« non ton plus beau jour n’est pas encore venu »._ Réservations et informations : ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme La Baule 02 40 24 42 51

Atlantia palais des congrès 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



