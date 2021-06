Audenge Audenge Audenge, Gironde Reportages & Papotages Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Reportages & Papotages Audenge, 30 juin 2021-30 juin 2021, Audenge. Reportages & Papotages 2021-06-30 19:00:00 – 2021-06-30 21:30:00 Domaine de Certes 47 Avenue de Certes

Audenge Gironde Audenge EUR Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron Un film sur la nature, des transats et de la tisane, quoi de mieux pour un moment en toute détente ?

Venez vous joindre à nous pour une projection suivie d’une petite discussion sur la nature de Gironde.

Film du mois de mai: « Des serpents dans nos têtes », film de Cistude nature.

Sur réservation Enfant à partir de 12 ans

Gratuit Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

