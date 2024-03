REPORTAGE LA NORVEGE Salle Marie Benoist (Cinéma) La Vôge-les-Bains, jeudi 6 juin 2024.

Jeudi

Un film de Claude PORET

La Norvège, pays nourri de sagas et de légendes, dévoile un peuple chaleureux qui conjugue savamment modernité et traditions, sports et culture, technologie et écologie.

De la ville lumière, Oslo, au cap le plus septentrional du continent, Nordkapp ; de l’église en bois debout richement sculptée, la Stavkirke de Heddal, au plus grand glacier d’Europe, le Jostedal; Des îles Lofoten, au royaume des aurores boréales; de la kyrielle de fjords du Rogaland… le pays du soleil de minuit vous offre une nature éblouissante, des cités chatoyantes et des paysages vertigineux.

Oslo, la capitale paisible, Trondheim, l’ancienne ville royale, Bergen, cité de la Hanse etc.… Découvrez une civilisation millénaire les drakkars des Vikings à bord desquels les farouches Normands ont traversé les océans jusqu’en Amérique.

Admirez l’architecture particulière des églises de bois debout dont les décorations unissent les symboles des religions païennes au christianisme.

Pays des vastes étendues vierges, des fjords grandioses, du soleil de minuit et d’un mode de vie d’abord conçu comme un art de vivre, la Norvège exerce souvent une véritable fascination sur nos contemporains.

Billets sur placeTout public

7 EUR.

Début : 2024-06-06 17:30:00

fin : 2024-06-06 19:00:00

Salle Marie Benoist (Cinéma) Place du Docteur Leroy

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est claudeporet58@gmail.com@epinal.fr

