Report – Spectacle : Les Chevaliers du Fiel Pau, 5 mars 2022, Pau.

Report – Spectacle : Les Chevaliers du Fiel allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau

2022-03-05 – 2022-03-05 allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël d’Enfer » et « Camping-car for ever »

qui ont tous été des triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de spectacles.

Voici le 5 … Travaux d’Enfer !

Monsieur et Madame Lambert se lancent dans la rénovation d’un appartement pour belle maman !

Les Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages différents. … la belle-mère acariâtre, le curé obsédé, le marin pêcheur qui a vu la vierge, le postier syndicaliste qui bosse au black et tous les autres ! En passant par les voisins gitans chanteurs.

C’est fou, nouveau, original, mené à un train d’enfer et tellement drôle !

Venez bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!!

Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël d’Enfer » et « Camping-car for ever »

qui ont tous été des triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de spectacles.

Voici le 5 … Travaux d’Enfer !

Monsieur et Madame Lambert se lancent dans la rénovation d’un appartement pour belle maman !

Les Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages différents. … la belle-mère acariâtre, le curé obsédé, le marin pêcheur qui a vu la vierge, le postier syndicaliste qui bosse au black et tous les autres ! En passant par les voisins gitans chanteurs.

C’est fou, nouveau, original, mené à un train d’enfer et tellement drôle !

Venez bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!!

+33 5 59 80 77 44

Après « Vacances d’Enfer », « Croisière d’Enfer », « Noël d’Enfer » et « Camping-car for ever »

qui ont tous été des triomphes d’audience à la télévision et dans les salles de spectacles.

Voici le 5 … Travaux d’Enfer !

Monsieur et Madame Lambert se lancent dans la rénovation d’un appartement pour belle maman !

Les Chevaliers du Fiel font tout ! 14 personnages différents. … la belle-mère acariâtre, le curé obsédé, le marin pêcheur qui a vu la vierge, le postier syndicaliste qui bosse au black et tous les autres ! En passant par les voisins gitans chanteurs.

C’est fou, nouveau, original, mené à un train d’enfer et tellement drôle !

Venez bricoler avec les Chevaliers ! Ça va vous rénover !!!

Zénith de Pau

allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau

dernière mise à jour : 2022-01-02 par