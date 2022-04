REPORT – LE LAC DES CYGNES PAR LE BALLET ROYAL DE MOSCOU La Baule-Escoublac, 3 février 2023, La Baule-Escoublac.

REPORT – LE LAC DES CYGNES PAR LE BALLET ROYAL DE MOSCOU Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

2023-02-03 20:00:00 – 2023-02-03 20:00:00 Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Mesdames, Messieurs,

Bonjour,

Dans le contexte épidémique européen de la COVID-19, la tournée prévue en Hollande du Ballet Royal de Moscou a été reportée en 2023 et nous ne pouvons plus maintenir les 2 dates françaises rattachées à cette tournée. Nous devons reporter les représentations du ballet le Lac des Cygnes prévus

le 29 mars 2022 au vendredi 3 février 2023 à la Baule

et

le 30 mars 2022 au mercredi 11 janvier 2023 aux Sables D’Olonne.

LES BILLETS EN VOTRE POSSESSION RESTERONT VALABLES POUR LES REPORTS DES DATES. Vous gardez le même numéro de siège, et le même billet.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la nouvelle représentation, vous pouvez demander le remboursement de vos places jusqu’au 31 mars 2022.

Pour les clients Yurplan, merci d’utiliser notre formulaire de remboursement qui vous sera communiqué par mail, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Merci de votre compréhension.

Cordialement,

Arthur – AA Organisation

Le lac des cygnes

Tchaïkovski (1840-1893) eut l’idée du Lac des cygnes alors qu’il organisait un spectacle à l’aide de cygnes sculptés dans le bois pour ses nièces dans son domaine ukrainien de Kamenka.

Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand “ballet blanc” dans lequel de jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.

Cette oeuvre pleine de douceur et de mélancolie est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.

“Le Lac des Cygnes” est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe russe d’excellence. Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

Musique : P.I. Tchaïkovsky

Chorégraphie et mise en scène : ANATOLY EMELIANOV d’après Marius PETIPA, Lev Ivanov et Alexander Gorsky

Compagnie : Ballet Royal de Moscou

Réservez vite vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par