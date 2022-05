Report du concert de Fils Cara au 7 Octobre 2022 La Bulle Café Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Report du concert de Fils Cara au 7 Octobre 2022 La Bulle Café, 7 octobre 2022, Lille. Report du concert de Fils Cara au 7 Octobre 2022

La Bulle Café, le vendredi 7 octobre à 20:30

Hurricane est un mot anglais signifiant « ouragan ». C’est avec la ferveur d’un ouragan que Fils Cara démarre cette nouvelle tournée, dans l’espoir d’y trouver le soleil après la tempête. Après avoir écumé les salles de concert partout en France et joué dans des festivals prestigieux (We Love Green, Les FrancoFolies de La Rochelle, Rock en Seine) le jeune ouvrier de Saint-Étienne s’est consacré à la recherche intense de nouvelles sonorités. Un live de « grunge solaire », de musique pop au goût de citron, de textes sur sa génération, et d’instruments du futur. Sur scène accompagné par Francis au clavier, le soleil inonde les falaises du langage de Fils Cara.

entrée payante à 15€

Le concert à La Bulle à Lille initialement prévu le 31 mars 2022 est reporté au vendredi 7 octobre 2022. La Bulle Café 47/48 rue d’Arras 59000 LILLE Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:30:00 2022-10-07T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Bulle Café Adresse 47/48 rue d'Arras 59000 LILLE Ville Lille lieuville La Bulle Café Lille Departement Nord

La Bulle Café Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Report du concert de Fils Cara au 7 Octobre 2022 La Bulle Café 2022-10-07 was last modified: by Report du concert de Fils Cara au 7 Octobre 2022 La Bulle Café La Bulle Café 7 octobre 2022 la bulle café Lille lille

Lille Nord