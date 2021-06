Répliques Festival Leman Express, 13 juin 2021-13 juin 2021, Beaupont.

Répliques

Festival Leman Express, le dimanche 13 juin 2021 à 11:30

_Répliques_ est un duo entre danse et acrobatie. Autour d’une scénographie originale composée de deux cubes motorisés progressant sur des rails circulaires, les interprètes cherchent l’équilibre et la suspension pour frôler le public et l’emporter dans le mouvement. Chacun sur une plateforme, les interprètes se font face, se regardent, s’imitent, réagissent en fonction de l’autre. Les interprètes s’imitent, se regardent, se font face, réagissent en fonction de l’autre. Tel un nouvel agrès, cette scénographie permet d’approcher au plus près la thématique de la réplique du geste. La notion de transmission prend toute sa place dans cette œuvre, elle rassemble les énergies et aborde l’équilibre fragile dans lequel les interprètes vont devoir jouer, s’amuser, se trouver. C’est une battle entre deux hommes qui à force d’ingéniosité vont finir par s’unir pour aller plus loin. Mentions obligatoires Producteur : Compagnie Le grand jeté ! Coproducteur : L’arc, scène nationale Le Creusot Partenaires : Théâtre de Morteau, Wolubilis Bruxelles, Notre-Dame-de-Mont – Les Déferlantes, L’Abattoir CNAREP Chalon sur Saône. Ce projet a bénéficié de l’aide du Conseil départemental de Saône-et-Loire au titre de l’aide à la création 2018. La Compagnie Le grand jeté ! est subventionnée par la Drac Bourgogne-Franche-Comté, conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire et la Ville de Cluny.

Duo d’acrodanse autour d’une agré singulier

Festival Leman Express Chêne-Bourg Beaupont



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T11:30:00 2021-06-13T12:10:00