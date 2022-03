Replik ? de Plonk & Replonk La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Un bonheur n’arrive jamais seul ! Ces enfants illégitimes de Glen Baxter et Pierre Dac, investissent la galerie située, au cœur du village. A côté de leurs élucubrations loufoques, Plonk & Replonk nous font partager leurs interrogations et nous livrent leurs solutions sur des questions environnementales.

A l'occasion des Rencontres du 9ème Art d'Aix en Provence, le collectif Plonk & Replonk, digne héritier des Monty Python, prend ses quartiers de printemps à la Roque d'Anthéron !

