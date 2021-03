La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Replik ? de Plonk & Replonk La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Replik ? de Plonk & Replonk, 3 avril 2021-3 avril 2021, La Roque-d'Anthéron.

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône .L’exposition traite de la question écologique pour sensibiliser par l’absurde aux enjeux de notre temps.

Présentée dans le cadre des Rencontres du 9e Art d'Aix-en-Provence Collectif d'artistes suisses, Plonk & Replonk nous propulsent dans un univers artistique hors du commun. +33 4 42 50 70 74

Présentée dans le cadre des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence

