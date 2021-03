Nantes Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Replay Streaming | Les temps modernes – Musiques pour Charlie Chaplin Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Replay Streaming | Les temps modernes – Musiques pour Charlie Chaplin Conservatoire de Nantes, 15 avril 2021

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : oui CONCERT EN LIGNE Blandine Chemin : violon ; Chará Iacovidou : piano Œuvres d’A. Tansman, M. Ravel, I. Stravinsky, E. Schulhoff, G. Gershwin Ce concert s’articule autour du compositeur franco-polonais Alexandre Tansman, très apprécié de Ravel et de Stravinsky et sauvé (exilé aux États-Unis) pendant la seconde guerre mondiale grâce à Charlie Chaplin. Outre le modernisme classique, ce concert révèle aussi cette autre modernité sonore qu’est le monde du Jazz, qui influença tant Tansman que Ravel, Stravinsky ou encore Schulhoff. Leurs œuvres dialoguent avec celles de Gershwin, que Tansman connut en Amérique, et dont les compositions figurent parmi les meilleurs exemples de syncrétisme musical au XXe siècle. Replay : concert du jeudi 12 décembre 2019, Théâtre Graslin – Saison Heure musicale du jeudi – Captation : Thibault Grasset La saison de l’Heure musicale du jeudi, co-production de l’Université Permanente et de la Ville de Nantes – Conservatoire, est une programmation de concerts proposés par les professeurs du Conservatoire et des artistes invités. Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau Île de Nantes Nantes

