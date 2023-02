Replay – Mort et Exil : quand le Tragique est Beau VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégories d’Évènement: 75015

Replay – Mort et Exil : quand le Tragique est Beau

Un spectacle à la date du 2023-04-24 au 2023-04-24 18:30.

CYCLE COMPRENDRE L'ART D'AUJOURD'HUI

Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 24/04/2023

Replay de la conférence en live streaming

Mort et exil : quand le tragique est beau

À la fin d'un siècle qui a été le témoin de tant d'événements dramatiques et qui, malgré tout, a continué de les voir se répéter, de nombreux artistes ont fait le choix de prendre la mort et l'exil comme sujet de création. Se nourrissant de souffrances qu'ils partagent parfois, ils donnent aux drames récents – et parfois moins récents – une forme hybride, dans laquelle la douleur individuelle réveille la mémoire collective et l'engagement personnel enrichit le témoignage historique. Dans un juste équilibre, l'œuvre magnifie le tragique pour que le public puisse y percevoir une forme de beauté, dans laquelle mélancolie et violence se mêlent à la joie et la fierté de la résilience.

Intervenant : Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie, Historien de l'art, période contemporaine, Directeur de formation – ICP

Durée : 1h30

Durée : 1h30

