CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 16/03/2023 Replay de la conférence en live streamingLes Tudor : l’art au service de la monarchie Par une commande audacieuse de portraits et de fresques politiques, par la construction de palais somptueux et inédits, les Tudors, et tout particulièrement Henri VIII, mettent l’art au service de l’exaltation de la monarchie comme aucun souverain anglais ne le fit avant eux. Intervenant : Cédric Michon, Professeur des Universités en Histoire de la Renaissance Durée : 1h30 La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe EUR15.0 15.0 euros

