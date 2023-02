Replay – Les Médicis et la Renaissance à Florence VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Replay – Les Médicis et la Renaissance à Florence VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 26 juin 2023, PARIS. Replay – Les Médicis et la Renaissance à Florence VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-06-26 (2023-06-26 au ) 18:30. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 05/10/2022 Replay de la conférencePour les achats à partir du 25 octobre 2022 : A l’issue de votre achat, vous trouverez sur votre billet le lien sur lequel vous connecter pour visionner la conférence ainsi que le code d’accès.Les Médicis et la Renaissance à Florence Une famille de modestes banquiers se hisse au sommet de la cité de Florence. Les Médicis, de Cosme l’Ancien à Laurent le Magnifique, furent des mécènes, essentiels dans le développement de la Renaissance sur le territoire italien. L’art a servi les Médicis dans leur ascension : architecture, peinture et sculpture deviennent les vecteurs de rayonnement de cette puissante famille. De Fra Angelico à Léonard de Vinci, en passant par Donatello, Cellini, Lippi et bien d’autres encore, les artistes ont, à la fois, servi les Médicis et été protégés par eux. Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art Durée : 1h30 Cycles de Conférences – Connaissance des Arts Cycles de Conférences – Connaissance des Arts Votre billet est ici VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS Paris CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 05/10/2022 Replay de la conférence



Pour les achats à partir du 25 octobre 2022 :

A l’issue de votre achat, vous trouverez sur votre billet le lien sur lequel vous connecter pour visionner la conférence ainsi que le code d’accès. Les Médicis et la Renaissance à Florence Une famille de modestes banquiers se hisse au sommet de la cité de Florence. Les Médicis, de Cosme l’Ancien à Laurent le Magnifique, furent des mécènes, essentiels dans le développement de la Renaissance sur le territoire italien. L’art a servi les Médicis dans leur ascension : architecture, peinture et sculpture deviennent les vecteurs de rayonnement de cette puissante famille. De Fra Angelico à Léonard de Vinci, en passant par Donatello, Cellini, Lippi et bien d’autres encore, les artistes ont, à la fois, servi les Médicis et été protégés par eux. Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art

Durée : 1h30 . EUR15.0 15.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS Adresse VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS Ville PARIS Tarif 15.0-15.0 lieuville VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Departement Paris

VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Replay – Les Médicis et la Renaissance à Florence VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 2023-06-26 was last modified: by Replay – Les Médicis et la Renaissance à Florence VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 26 juin 2023 VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS

PARIS Paris