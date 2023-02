Replay – L’art Sacre est-il Possible ? VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégories d’Évènement: 75015

Replay – L'art Sacre est-il Possible ? VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 27 mars 2023, PARIS.

CYCLE COMPRENDRE L'ART D'AUJOURD'HUI

Replay de la conférence en live streaming

L'art sacré est-il encore possible ? En 1999, le pape Jean-Paul II est écrasé par une météorite dans une œuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan. Cette sculpture semble marquer la rupture entre l'art et le sacré. Pourtant, les artistes continuent de produire des œuvres religieuses. Pierre Soulages a réalisé des vitraux pour l'abbaye de Conques. Le sculpteur Goudji s'est spécialisé dans l'orfèvrerie religieuse. Quand Adel Abdessemed sculpte le Christ de Grünewald en barbelés ou que le peintre Kehinde Wiley utilise le vitrail pour célébrer la communauté africaine-américaine, ils réactualisent l'art cultuel pour ajouter à sa représentation codifiée une nouvelle signification. Que nous apprennent leurs œuvres sur notre rapport au sacré ?

Intervenant : Edwige Eichenlaub, historienne de l'art, conférencière nationale

Durée : 1h30



Durée : 1h30

