CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR

L'art des cours à l'aube de la Renaissance Les cours royales et princières se sont constituées progressivement au Moyen Âge. À la cour de France, mais également dans certains territoires comme la Bourgogne, l'Anjou, l'Artois ou la Savoie, des cours se structurent et rivalisent de faste. Commandes d'œuvres, réceptions et célébrations sont autant d'occasions de manifester son pouvoir et son rayonnement pour les rois et les puissants ducs. Édifices prestigieux, objets d'orfèvrerie, portraits peints, tapisseries témoignent encore de ces fastes qui inspirèrent les cours de la Renaissance. Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l'art Durée : 1h30

CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du 22/09/2022

Replay de la conférence



Pour les achats à partir du 25 octobre 2022 :

A l’issue de votre achat, vous trouverez sur votre billet le lien sur lequel vous connecter pour visionner la conférence ainsi que le code d’accès.

L’art des cours à l’aube de la Renaissance

Les cours royales et princières se sont constituées progressivement au Moyen Âge. À la cour de France, mais également dans certains territoires comme la Bourgogne, l’Anjou, l’Artois ou la Savoie, des cours se structurent et rivalisent de faste.

Commandes d’œuvres, réceptions et célébrations sont autant d’occasions de manifester son pouvoir et son rayonnement pour les rois et les puissants ducs.

Édifices prestigieux, objets d’orfèvrerie, portraits peints, tapisseries témoignent encore de ces fastes qui inspirèrent les cours de la Renaissance.

Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art

Durée : 1h30

