CYCLE COMPRENDRE L'ART D'AUJOURD'HUI Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 29/05/2023 Replay de la conférence en live streamingL'art contemporain doit-il être subversif ? L'art moderne, au travers du travail de Marcel Duchamp ou de Georg Scholz, a depuis longtemps posé la question du pouvoir de l'œuvre. Poursuivant ces interrogations sur l'existence de l'art et son rôle, les artistes contemporains imposent à l'espace public la vision d'un art engagé, militant, outrancier voire dérangeant. Les œuvres militantes de Lorenzo Quinn ou Jean-Luc Moulène ou les détournements politique d'Ai Weiwei ou d'Anselm Kiefer, posent le rapport entre art et société, entre morale et critique du système et goût de l'interdit. Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l'art Durée : 1h30

L’art contemporain doit-il être subversif ?

L’art moderne, au travers du travail de Marcel Duchamp ou de Georg Scholz, a depuis longtemps posé la question du pouvoir de l’œuvre.

Poursuivant ces interrogations sur l’existence de l’art et son rôle, les artistes contemporains imposent à l’espace public la vision d’un art engagé, militant, outrancier voire dérangeant.

Les œuvres militantes de Lorenzo Quinn ou Jean-Luc Moulène ou les détournements politique d’Ai Weiwei ou d’Anselm Kiefer, posent le rapport entre art et société, entre morale et critique du système et goût de l’interdit.

Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art

Durée : 1h30

