Replay – L'Animal et la Beauté du Vivant

CYCLE COMPRENDRE L'ART D'AUJOURD'HUI

L'animal et la beauté du vivant

Les artistes contemporains détournent les codes scientifiques pour explorer le vivant. Jan Fabre et Damien Hirst utilisent la taxidermie ou le formol, recréant des cabinets de curiosité alors que d'autres vont jusqu'à s'emparer de la génétique comme Eduardo Kac pour créer Alba, la lapine vert fluorescent née en 2000. L'animal devient œuvre, il peut aussi devenir artiste. Céleste Boursier-Mougenot organise dans From hear to ear un concert d'oiseaux sur guitares électriques dans lequel le visiteur est amené à intervenir et Tomás Saraceno élève des araignées rares pour qu'elles tissent des toiles sculpturales. Tous célèbrent poétiquement la beauté du vivant.

Intervenant : Edwige Eichenlaub, historienne de l'art, conférencière nationale

Durée : 1h30



Le lien de la conférence vous sera envoyé par mail dans un délai de 8 jours après votre achat. L’animal et la beauté du vivant Les artistes contemporains détournent les codes scientifiques pour explorer le vivant. Jan Fabre et Damien Hirst utilisent la taxidermie ou le formol, recréant des cabinets de curiosité alors que d’autres vont jusqu’à s’emparer de la génétique comme Eduardo Kac pour créer Alba, la lapine vert fluorescent née en 2000. L’animal devient œuvre, il peut aussi devenir artiste. Céleste Boursier-Mougenot organise dans From hear to ear un concert d’oiseaux sur guitares électriques dans lequel le visiteur est amené à intervenir et Tomás Saraceno élève des araignées rares pour qu’elles tissent des toiles sculpturales. Tous célèbrent poétiquement la beauté du vivant. Intervenant : Edwige Eichenlaub, historienne de l’art, conférencière nationale Durée : 1h30 . EUR15.0 15.0 euros Votre billet est ici

