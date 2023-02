Replay – La Rome des Papes et la Venise des Doges VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Replay – La Rome des Papes et la Venise des Doges VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 26 juin 2023, PARIS. Replay – La Rome des Papes et la Venise des Doges VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-06-26 à 18:30 (2023-06-26 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 09/12/2022 Replay de la conférencePour les achats à partir du 12 décembre 2022 : Le lien de la conférence vous sera envoyé par mail dans un délai de 8 jours après votre achat.La Rome des papes et la Venise des doges Avec le retour des papes à Rome en 1420, la Ville Éternelle retrouve splendeur et attrait. Nicolas V commande le décor d’une chapelle au palais du Vatican et fait venir des artistes de toute la péninsule. Raphaël, Michel-Ange mais également Botticelli, Le Pérugin décorent les palais. Les jeux d’influence des grandes familles pontificales apportent la prospérité à la ville, les commandes abondent, tout comme les intrigues. Loin des enjeux pontificaux, Venise fascine, entre Orient et Occident. En 1268, le système d’élection du doge a évolué, passant aux mains des patriciens. Ainsi les cours des grands se sont développées au sein de la Cité. Véronèse, Bellini, Tintoret ou encore Titien recherchent de nombreuses commandes, des décors palatiaux aux tableaux de chevalet. Intervenant : Sybille Bellamy-Brown, historienne de l’artDurée : 1h30 La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe Votre billet est ici VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS Paris CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 09/12/2022 Replay de la conférence



Pour les achats à partir du 12 décembre 2022 :

Le lien de la conférence vous sera envoyé par mail dans un délai de 8 jours après votre achat.



La Rome des papes et la Venise des doges Avec le retour des papes à Rome en 1420, la Ville Éternelle retrouve splendeur et attrait. Nicolas V commande le décor d’une chapelle au palais du Vatican et fait venir des artistes de toute la péninsule. Raphaël, Michel-Ange mais également Botticelli, Le Pérugin décorent les palais. Les jeux d’influence des grandes familles pontificales apportent la prospérité à la ville, les commandes abondent, tout comme les intrigues. Loin des enjeux pontificaux, Venise fascine, entre Orient et Occident. En 1268, le système d’élection du doge a évolué, passant aux mains des patriciens. Ainsi les cours des grands se sont développées au sein de la Cité. Véronèse, Bellini, Tintoret ou encore Titien recherchent de nombreuses commandes, des décors palatiaux aux tableaux de chevalet. Intervenant : Sybille Bellamy-Brown, historienne de l’art

Durée : 1h30 .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS Adresse VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS Ville PARIS Tarif 15.0-15.0 lieuville VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Departement Paris

VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Replay – La Rome des Papes et la Venise des Doges VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 2023-06-26 was last modified: by Replay – La Rome des Papes et la Venise des Doges VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 26 juin 2023 VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS

PARIS Paris