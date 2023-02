Replay – La Renaissance en Europe Centrale VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 26 juin 2023, PARIS.

Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 26/06/2023 Replay de la conférence en live streamingLa Renaissance en Europe centrale, de Prague à Budapest Lorsque débute la Renaissance italienne, Prague est la troisième ville la plus peuplée d’Europe. Capitale des royaumes de Bohême et ville principale du Saint-Empire romain germanique, elle bénéficie d’une situation géographique au croisement des routes commerciales entre l’Europe et l’Orient. Ferdinand Ier de Habsbourg, roi de Bohême, tisse durablement les liens entre les territoires d’Europe centrale, faisant de l’Autriche et de la Hongrie le cœur des Habsbourg. Souverain érudit, Rodolphe II apporte l’esprit de la Renaissance de Vienne à Prague, de Budapest à Zagreb, et s’assure le soutien de la noblesse, des barons et des chevaliers, pour faire face aux velléités de conquête de l’Empire ottoman et de la République de Venise. Les artistes, peintres, sculpteurs et architectes innovent dans leurs créations, qui ornent les palais enchanteurs de ces puissants seigneurs. Intervenant : Anne-Sophie Godot, docteure es histoire de l’art Durée : 1h30 La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe La Renaissance : Art et Pouvoir dans les Cours d’Europe EUR15.0 15.0 euros

