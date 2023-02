Replay – François 1er et la Renaissance des Arts VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 9 février 2023, PARIS.

CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR

François Ier et la renaissance des arts à la cour de France

Que retenir du mécénat de François Ier ? D'abord, l'exceptionnelle richesse de ses collections de tableaux, bronzes et tapisseries. Ensuite, au-delà de Blois et Chambord, le caractère bien particulier de Fontainebleau, qui impose le palais comme une « nouvelle Rome ». Au cours du règne de François Ier s'affirme ainsi une spécificité artistique française qui consiste à mêler à la tradition locale les influences italiennes et flamandes, et à attirer les plus grands artistes étrangers.

Intervenant : Cédric Michon, Professeur des Universités en Histoire de la Renaissance

Durée : 1h30

