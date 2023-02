Replay – Femmes de Pouvoir à la Renaissance VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégories d’Évènement: 75015

Replay – Femmes de Pouvoir à la Renaissance VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 11 mai 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-05-11 au 2023-05-11 18:30. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 11/05/2023 Replay de la conférence en live streamingFemmes de pouvoir à la Renaissance, d'Anne de Bretagne à Marie de Médicis Des femmes de la famille royale ou de la noblesse ont constitué des cours qui leur étaient propres ou ont été de grandes mécènes : Anne de Bretagne, Louise de Savoie, mère de François Ier, Marguerite de Navarre, Catherine de Médicis, les reines de Naples …. Quels étaient le statut et le pouvoir de ces femmes pour lesquelles l'art occupait une place centrale ? Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l'art Durée : 1h30



Femmes de pouvoir à la Renaissance, d’Anne de Bretagne à Marie de Médicis Des femmes de la famille royale ou de la noblesse ont constitué des cours qui leur étaient propres ou ont été de grandes mécènes : Anne de Bretagne, Louise de Savoie, mère de François Ier, Marguerite de Navarre, Catherine de Médicis, les reines de Naples …. Quels étaient le statut et le pouvoir de ces femmes pour lesquelles l’art occupait une place centrale ? Intervenant : Cendrine Vivier, historienne de l’art

Durée : 1h30

