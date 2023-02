Replay – Être un Artiste à l’ère de la Mondialisation VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Catégories d’Évènement: 75015

Paris

Replay – Être un Artiste à l’ère de la Mondialisation VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS, 26 juin 2023, PARIS. Replay – Être un Artiste à l’ère de la Mondialisation VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-06-26 au 2023-06-26 18:30. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. CYCLE COMPRENDRE L’ART D’AUJOURD’HUI Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 26/06/2023 Replay de la conférence en live streamingÊtre un artiste à l’ère de la mondialisation Depuis une vingtaine d’années, au sein d’un marché qui se veut unique, émergent de nouvelles scènes artistiques à travers le monde, en Asie et en Afrique. Comment, alors, les artistes peuvent-ils réussir à séduire un public dont les préoccupations esthétiques, les savoirs culturels et les goûts peuvent être aussi éloignés que la distance qui les sépare les uns des autres ? Pour Huang Yong Ping, Charlie Le Mindu, Chéri Samba ou encore Thomas Hirschhorn, la planète est un lieu à partager et à comprendre. Dans des ateliers installés dans plusieurs villes à la fois, ils cherchent à construire une vision cohérente, entre marchandises attractives et histoire du monde. Intervenant : Anne-Sophie Godot, docteure es histoire de l’art Durée : 1h30 EUR15.0 15.0 euros Votre billet est ici VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS 75015 CYCLE COMPRENDRE L’ART D’AUJOURD’HUI Le lien vous permettant de visionner la conférence vous sera envoyé par mail à partir du : 26/06/2023 Replay de la conférence en live streaming Être un artiste à l’ère de la mondialisation Depuis une vingtaine d’années, au sein d’un marché qui se veut unique, émergent de nouvelles scènes artistiques à travers le monde, en Asie et en Afrique. Comment, alors, les artistes peuvent-ils réussir à séduire un public dont les préoccupations esthétiques, les savoirs culturels et les goûts peuvent être aussi éloignés que la distance qui les sépare les uns des autres ? Pour Huang Yong Ping, Charlie Le Mindu, Chéri Samba ou encore Thomas Hirschhorn, la planète est un lieu à partager et à comprendre.



Dans des ateliers installés dans plusieurs villes à la fois, ils cherchent à construire une vision cohérente, entre marchandises attractives et histoire du monde. Intervenant : Anne-Sophie Godot, docteure es histoire de l’art

Durée : 1h30 .2023-06-26. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 75015, Paris Autres Lieu VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS Adresse VISIOCONFERENCE CONNAISSANCE DES ARTS Ville PARIS Tarif 15.0-15.0 lieuville VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS Departement 75015

VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS 75015 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Replay – Être un Artiste à l’ère de la Mondialisation VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 2023-06-26 was last modified: by Replay – Être un Artiste à l’ère de la Mondialisation VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS 26 juin 2023 VISIOCONF. CONNAISSANCE DES ARTS PARIS

PARIS 75015