Partout en France la filière du numérique peine à trouver ses talents, c’est pourquoi POP School, organisme de formation qui rend accessible ses formations à toutes et à tous, sans condition de diplôme, développe son réseau de fabriques en région Hauts-de-France pour former 100 personnes aux métiers du numérique d’ici la fin d’année 2021 ! Le 04 novembre notre équipe enregistré un live en direct pour parler des formations Analyste en cybersécurité, Technicien en sécurité informatique et Opérateur en sécurité informatique, Concepteur designer Ui, Ux / Ui Designer… **Nos implantations :** ? Nice ? Toulon Découvrez les différentes formations proposées dans les Hauts-de-France France 8 rue Nicolas leblanc Lille Lille-Centre Nord

