CYCLE LA RENAISSANCE: ART ET POUVOIR

De Milan à Mantoue : les grandes familles princières italiennes En 1450, le duché de Milan, fondé par les Visconti, passe aux mains des Sforza, évoluant du gothique international vers un nouveau monde humaniste, influencé par Florence, Ferrare ou encore Padoue. Avec l'arrivée de Bramante et de Léonard de Vinci, Milan atteint des sommets artistiques. À Mantoue, Louis Gonzague appelle notamment à son service l'architecte Leon Battista Alberti et le peintre Mantegna, ce dernier demeurant dans la ville de 1459 à sa mort en 1506, ou encore Giulio Romano. Ces grandes familles princières ont permis le rayonnement politique et artistique de ces deux villes, beauté qui perdure encore aujourd'hui. Intervenant : Céline Parant, historienne de l'art, conférencière nationale Durée : 1h30

De Milan à Mantoue : les grandes familles princières italiennes En 1450, le duché de Milan, fondé par les Visconti, passe aux mains des Sforza, évoluant du gothique international vers un nouveau monde humaniste, influencé par Florence, Ferrare ou encore Padoue. Avec l’arrivée de Bramante et de Léonard de Vinci, Milan atteint des sommets artistiques. À Mantoue, Louis Gonzague appelle notamment à son service l’architecte Leon Battista Alberti et le peintre Mantegna, ce dernier demeurant dans la ville de 1459 à sa mort en 1506, ou encore Giulio Romano. Ces grandes familles princières ont permis le rayonnement politique et artistique de ces deux villes, beauté qui perdure encore aujourd’hui. Intervenant : Céline Parant, historienne de l’art, conférencière nationale

Durée : 1h30

