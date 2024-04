Repiquage et semis de fleurs pour l’été Jardin partagé d’Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot, samedi 13 avril 2024.

Repiquage et semis de fleurs pour l’été Jardin partagé d’Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Repiquage des semis (ceux réalisés lors de l’atelier du 02/03 et d’autres) les bons gestes pour séparer les jeunes plans et les remettre en godets individuels. Suivis de semis de fleurs pour l’été !

Repiquage des semis (ceux réalisés lors de l’atelier du 02/03 et d’autres) les bons gestes pour séparer les jeunes plans et les remettre en godets individuels. Suivis de semis de fleurs pour l’été ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Jardin partagé d’Horizon Vert 320 avenue du Général de Gaulle

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine pausejardin.horizonvert@orange.fr

L’événement Repiquage et semis de fleurs pour l’été Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot