64 rue des 4 Frères Mougeotte Plateau de La Nef Saint-Dié-des-Vosges Vosges

2022-11-21 20:00:00 – 2022-11-21 22:00:00

Plateau de La Nef 64 rue des 4 Frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges L’Association Orchestre +, l’Orchestre d’Harmonie et l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges vous invitent , dans le cadre de la célébration de la fête de Sainte-Cécile à deux répétitions publiques/portes ouvertes.

Le 21 novembre pour l’Orchestre Symphonique.

Le 25 novembre pour l'Orchestre d'Harmonie.

