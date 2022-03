Répétitions publiques du spectacle en création « Matière Noire » de la Compagnie Retouramont Hastingues Hastingues

Répétitions publiques du spectacle en création « Matière Noire » de la Compagnie Retouramont Abbaye d'Arthous 785 route de l'abbaye Hastingues

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-28 17:30:00 Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la Compagnie Retouramont est reconnue par la profession comme la référence dans son domaine. Fabrice Guillot et ses danseurs proposeront des répétitions publiques aux visiteurs de l'abbaye lors de l'accueil en résidence de création à l'abbaye d'Arthous.

Abbaye d’Arthous 785 route de l’abbaye Hastingues

Lieu Hastingues Adresse Abbaye d'Arthous 785 route de l'abbaye Ville Hastingues Departement Landes

Hastingues Landes