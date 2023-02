Répétitions publiques des Musiciens d’Europe Châtenois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin L’orchestre “Les Musiciens d’Europe” a été fondé à Strasbourg en 1995 avec comme chef d’orchestre Jean-Marie Curti. Musiciens de tous âges, jouant bénévolement, professionnels de la musique en activité ou retraités, élèves de conservatoires et amateurs éclairés provenant de plusieurs pays d’Europe. 65 musiciens se retrouvent à Châtenois en résidence pour mettre en valeur le compositeur alsacien du XXème siècle, Auguste Schirlé, de différentes manières : recréer deux de ses œuvres (la symphonie op.2 et le poème symphonique “Le Taennchel”), jouer et chanter d’autres œuvres du compositeur (musique de chambre, lieder), imaginer autour du Taennchel une douzaine de jours d’interaction pluridisciplinaires, proposer des actions pédagogiques sur les thèmes des 10 tableaux du poème symphonique “le Taennchel”, renforcer les liens avec les territoires, leur histoire, leur langue et le projet artistique. L’orchestre invite les mélomanes à assister à leurs répétitions publiques au CCA. Répétitions publiques de l’orchestre “Les musiciens d’Europe” avec comme projet la mise en valeur des œuvres du compositeur alsacien Auguste Schirlé Châtenois

