Cette présentation sera l’occasion de réentendre la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, quasiment au grand complet, après les nombreux mois de crise sanitaire qui lui ont malheureusement fait garder le silence. Ce parcours, créé en 2000 par l’Académie et le Collège Sainte-Anne propose aux élèves un enseignement musical spécialisé en chant choral. Cursus rare en milieu rural et très spécifique sur le territoire français, cette structure est soutenue et agréée par l’Inspection Académique (Ministère de l’Éducation Nationale). Depuis plusieurs années, la formation s’est étendue au lycée Sainte-Anne, toutes sections confondues (Ensemble vocal), ainsi qu’à l’école primaire (Pré-Maîtrise). Les élèves, en nombre croissant, ont vu l’équipe éducative s’agrandir et s’enrichir de professeurs aux talents multiples et variés pour encadrer les chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray. Les Chœurs participent aux Journées Européennes du Patrimoine, à travers une répétition publique, qui portera sur l’œuvre qu’ils travaillent en ce début d’année et qu’ils présenteront lors du concert d’automne de la Maîtrise, en octobre prochain. En 2021, les chefs de chœur ont choisi de vous faire découvrir des extraits de Mozart, Haydn et du Requiem d’André Campra (1660-1744), un compositeur français du XVIIe siècle. La répétition sera jalonnée par des explications sur le style baroque français comme la prononciation du latin à la française, la rythmique spécifique avec l’interprétation des notes inégales ou bien encore l’ornementation, mais aussi sur le contexte de l’écriture de l’œuvre, qui est un grand motet versaillais destiné à glorifier le « Roi soleil ».

RDV dans le cloître, à l’accueil des expositions de la Galerie du cloître, sur présentation du pass sanitaire

En début d’après-midi, les collégiens vous présentent leur travail autour de Mozart et Haydn et les lycéens vous feront découvrir des extraits du Requiem d’André Campra (1660-1744). Académie de Musique et d’Arts Sacrés 11, rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

