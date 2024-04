Répétitions King Arthur 2024 Le sport Auditorium Stéphane Bouttet Dinard, mercredi 17 avril 2024.

Le Barok Opéra vous ouvre ses répétitions au public du spectacle King Arthur 2024 !

Spectacle musical et sportif, musiques baroque & trad. Les chanteurs et instrumentistes du BarokOpera invitent sur scène les élèves des collèges Le Bocage de Dinard et Saint Joseph de Cancale.

mercredi 17 avril 11H00

Auditorium Stephan Bouttet .

Début : 2024-04-17 11:00:00

fin : 2024-04-17

Auditorium Stéphane Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

