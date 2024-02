Répétitions « Destination inconnu » # Tonkin LCR1 Villeurbanne, samedi 10 février 2024.

Répétitions « Destination inconnu » # Tonkin Dans le cadre de la résidence artistique « Destination inconnu » la Nième Compagnie démarre les répétitions avec les habitant.e.s du #Tonkin Samedi 10 février, 10h00 LCR1 Entrée libre

Vous habitez sur le quartier du #Tonkin à Villeurbanne ?

Vous souhaitez rejoindre une aventure artistique et humaine ?

La Nième Compagnie démarre en ce mois de février 2024 les répétitions ouvertes à toutes et tous du projet « Destination Inconnu ».

Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre, si vous voulez jeter un oeil avant de vous lancer c’est également possible.

LCR1 4 avenue Galline Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « destination.inconnu@niemecompagnie.fr »}] [{« link »: « https://niemecompagnie.fr/destination-inconnu-tonkin-2024-2025/ »}]

Nieme Compagnie