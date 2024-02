Répétitions « Destination Inconnu » LCR2 Villeurbanne, mardi 6 février 2024.

Répétitions « Destination Inconnu » Dans le cadre de la résidence artistique « Destination inconnu » la Nième Compagnie démarre les répétitions avec les habitant.e.s du #Tonkin Mardi 6 février, 18h00 LCR2 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Vous habitez sur le quartier du #Tonkin à Villeurbanne ?

Vous souhaitez rejoindre une aventure artistique et humaine ?

La Nième Compagnie démarre en ce mois de février 2024 les répétitions ouvertes à toutes et tous du projet « Destination Inconnu ».

Pas besoin d’avoir déjà fait du théâtre, si vous voulez jeter un oeil avant de vous lancer c’est également possible.

LCR2 43 rue du Tonkin Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « destination.inconnu@niemecompagnie.fr »}] [{« link »: « https://niemecompagnie.fr/destination-inconnu-tonkin-2024-2025/ »}]

Nième Compagnie