Répétitions « Des pierres et des Hommes » Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron

Répétitions « Des pierres et des Hommes » Sévérac d’Aveyron, 30 avril 2022, Sévérac d'Aveyron. Répétitions « Des pierres et des Hommes » Salle des animations Sévérac d’Aveyron

2022-04-30 – 2022-04-30

Salle des animations Sévérac d’Aveyron 12150 Sévérac d’Aveyron Jeunes ou moins jeunes, soyez nombreux à lui donner vie. Nous vous donnons rendez-vous pour les premières répétitions. Prêts à traverser 4500 ans d’histoire durant ce spectacle? Le nouveau spectacle son et lumière a besoin de vous! contact@memoiresdeseverac.fr Jeunes ou moins jeunes, soyez nombreux à lui donner vie. Nous vous donnons rendez-vous pour les premières répétitions. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Salle des animations Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Sévérac-d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Adresse Salle des animations Ville Sévérac d'Aveyron lieuville Salle des animations Sévérac d'Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac-daveyron/

Répétitions « Des pierres et des Hommes » Sévérac d’Aveyron 2022-04-30 was last modified: by Répétitions « Des pierres et des Hommes » Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron 30 avril 2022

Sévérac d'Aveyron