Bosville Seine-Maritime Bosville Dans le cadre des Rencontres sur le Plateau, répétition publique par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de la Côte d’Albâtre, suivi d’un goûter en fanfare avec Pop’n’Caux.

