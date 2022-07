Répétition publique : Maud Blandel Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Répétition publique : Maud Blandel Caen, 29 septembre 2022

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie
13 rue du Carel
Caen

2022-09-29 19:00:00 – 20:00:00

Centre Chorégraphique Cational de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen

Un voyage dansant à travers les étoiles. Avec cette traduction chorégraphique d'une pièce du compositeur Gérard Grisey, Le Noir de l'étoile, Maud Blandel donne à voir l'invisible : le son des étoiles, le chaos des sphères célestes. Danse, acoustique et astrophysique y conversent pour renouveler notre imaginaire.

