Répétition publique Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, dimanche 14 avril 2024.

Répétition publique Découvrir le travail des musiciens pendant une répétition et le travail de direction du chef d’orchestre. Dimanche 14 avril, 16h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T16:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Répétition publique de l’orchestre symphonique les violons d’Ingres.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0644150541 »}, {« type »: « link », « value »: « http://violons-ingres.fr »}, {« type »: « email », « value »: « concert@violons-ingres.fr »}]

SYMPHONIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE LES VIOLONS D’INGRES