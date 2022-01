Répétition publique : « L’infiniment dedans » de Christine Bastin (Cie La Folia) Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Répétition publique : « L’infiniment dedans » de Christine Bastin (Cie La Folia) Annonay, 26 janvier 2022, Annonay. Répétition publique : « L’infiniment dedans » de Christine Bastin (Cie La Folia) Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Annonay

2022-01-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-26 19:30:00 19:30:00 Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie

Annonay Ardêche Annonay Venez découvrir le travail de Christine Bastin en répétition publique sur sa création » L’infiniment dedans « , une pièce mêlant danse contemporaine, art du cirque et violoncelle. contact@compagnielabaraka.com +33 9 75 19 86 90 https://www.aboulagraa.fr/ Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Annonay

